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نائب رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن النفير العام ويدعو كل قواته لاقتحام قصر المعاشيق

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نائب رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن النفير العام ويدعو كل قواته لاقتحام قصر المعاشيق
Reuters FAWAZ SALMAN
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أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

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اشتباكات في عدن أثناء تشييع قتلى سقطوا قبل أيام في هجوم للحوثيين
اشتباكات في عدن أثناء تشييع قتلى سقطوا قبل أيام في هجوم للحوثيين

واتهم بن بريك في خطاب عبر التلفزيون، قوات حزب الإصلاح بالاعتداء على جموع المشيعين في عدن.

من جهة أخرى، تشير الأنباء إلى انتشار عسكري كثيف لقوات الحرس الرئاسي التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي بالقرب من قصر المعاشيق.

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع اشتباكات في مدينة عدن أثناء تشييع قتلى سقطوا قبل أيام في هجوم حوثي، وفقا لما أفاد به مراسل RT في اليمن.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني والحماية الرئاسية قرب محيط قصر معاشيق الرئاسي.

يتبع..

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