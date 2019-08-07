أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، اليوم الأربعاء، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

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دعوة هاني بن بريك للزحف الى قصر معاشيق في #عدن دعوة للحرب الأهلية الجنوبية الجنوبية؛ فلم يعد في القصر ولا في ألوية الحماية الرئاسي التي تحرسه إلا أبناء الجنوب.

ذريعة الإخوان المسلمين؛ التي يروجون لها؛ ما هي الا وسيلة للتغطية على دعوة الإرهابي #هاني_بن_بريك للحرب الأهلية. pic.twitter.com/wDbxwUuyiO — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) August 7, 2019

بعد الاعتداء على شعبنا الأعزل الذي أراد الاعتصام السلمي أمام قصر اليمامة - المعاشيق - تم استهدافه بالنيران الحية من مليشيات حزب الإصلاح الإرهابي وعليه بما التزمناه من الدفاع عن شعبنا فإننا نعلن النفير العام لكافة قواتنا الجنوبية للتداعي إلى قصر معاشيق لإسقاط مليشيات حزب الإرهاب — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 7, 2019

واتهم بن بريك في خطاب عبر التلفزيون، قوات حزب الإصلاح بالاعتداء على المشيعين في عدن، خلال مراسم تشييع قتلى الهجوم على قاعدة الجلاء في عدن الأسبوع الماضي.

وأفاد مراسلنا في اليمن، بأن الهجوم على المشيعين، قرب مقبرة القطيع التي تقع على مقربة من قصر المعاشيق في مديرية كريتر، أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بينما شهدت المنطقة انتشارا عسكريا كثيفا لقوات الحرس الرئاسي التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت اشتباكات دارت في يناير العام الماضي بين الحرس الرئاسي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي حيث سيطر "الانتقالي" على المنطقة متوقفا عند محيط القصر الرئاسي.

المصدر: RT