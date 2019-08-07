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مناورات مصرية فرنسية للتدريب على سيناريوهات مختلفة في البحر المتوسط

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مناورات مصرية فرنسية للتدريب على سيناريوهات مختلفة في البحر المتوسط
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

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وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن المناورات تمت باشتراك الفرقاطة الفرنسية "جين بارت" مع الفرقاطة المصرية "دمياط".

ونوه بأن التدريب اشتمل على أعمال التخطيط والإعداد لتنفيذ المهام القتالية بالبحر بواسطة مجموعات القيادة من الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية منها استخدام طائرات الهل المسلح في دعم الأنشطة القتالية للتشكيلات البحرية في المهام المختلفة، إضافة إلى دعم تعزيز إجراءات الأمن البحري في مناطق عمل الوحدات البحرية.

وأشار إلى أنه تم التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع دفع الجماعات بحرا والمصحوبة بالهل جوا.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت منذ يومين اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك (تحية النسر–استجابة النسر 2019)، حيث تم تنفيذ بيان عملي على اقتحام السفن المشتبه بها والتي لم تمتثل للتعليمات الصادرة لها.

المصدر: RT

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