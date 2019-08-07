اشتباكات في عدن أثناء تشييع قتلى سقطوا قبل أيام في هجوم للحوثيين

اندلعت اليوم اشتباكات في مدينة عدن أثناء تشييع قتلى سقطوا قبل أيام في هجوم حوثي، وفقا لما أفاد به مراسل RT في اليمن.

إقرأ المزيد

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أنباء عن وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني والحماية الرئاسية قرب محيط قصر معاشيق الرئاسي بعدن.

وجاءت الاشتباكات بالتزامن مع تشييع ضحايا "الخميس الدامي"، بعد أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن قصف معسكر الجلاء في مديرية البريقة بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة، ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات