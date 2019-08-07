عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقيه جونسون
Reuters Muhammad Hamed
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بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة، والتوتر في الخليج.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني يؤدي زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى جونسون وكان أول زعيم عربي يستقبله رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وأوضحت أن عبد الله الثاني سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة التي سيتوجه إليها لاحقا.
المصدر: وكالات
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