 
مباشر

عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقيه جونسون

أخبار العالم العربي

عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقيه جونسون
Reuters Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m89a

بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة، والتوتر في الخليج.

إقرأ المزيد
الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل
الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني يؤدي زيارة عمل للعاصمة البريطانية لندن، حيث التقى جونسون وكان أول زعيم عربي يستقبله رئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وأوضحت أن عبد الله الثاني سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة التي سيتوجه إليها لاحقا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما بين قوانين امتلاك الأسلحة والعنصرية و"معاداة الأجانب".. من المسؤول عن القتل الجماعي في أمريكا؟