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شاهد.. القوات الإسرائيلية تعتدي على حارس الأقصى وتعتقله

أخبار العالم العربي

شاهد.. القوات الإسرائيلية تعتدي على حارس الأقصى وتعتقله
معا
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اعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب على حارس المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تعتقله دون توضيح السبب.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، بأن عناصر من الشرطة الموجودة في محيط المسجد، تهجمت على الحارس مهند إدريس أثناء وجوده بالقرب من مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وقامت بدفعه من دون سبب".

وأضافت الوكالة أن "إدريس فوجئ عندما حاصرته مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية، وقامت بضربه على رأسه بآلة حديدية، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".

وقد تم نقل إدريس إلى مستشفى المقاصد لتلقى العلاج اللازم، قبل أن تعتقله الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: "معا"

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