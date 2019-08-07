قتلى بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في ريف الحسكة

قتل عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الأربعاء، في ريف الحسكة الشمالي.

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وأفاد مراسلنا في سوريا، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وسط بلدة القحطانية "تربسبيه"، أمام مركز البريد.

بدورها، أفادت وكالة "سانا" السورية بأن "إرهابيين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي، ما تسبب باستشهاد عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال ووقوع أضرار مادية ودمار في أحد جوانب بناء المركز".

وأصيب في الرابع من الشهر الجاري 4 أشخاص بينهم طفل بجروح نتيجة تفجيرين إرهابيين بدراجتين ناريتين في حيي المشيرفة والنشوة الغربية بمدينة الحسكة.

كما شهد حي الوسطى بمدينة القامشلي شمالي سوريا، تفجيرا بسيارة مفخخة قرب الكنيسة في الـ11 من شهر يوليو الماضي، نتج عنه وقوع إصابات.

المصدر: RT+"سانا"