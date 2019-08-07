حركة النهضة ترشح نائب رئيسها للرئاسة في تونس

أعلنت حركة النهضة في تونس، أن نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو سيترشح لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى الشهر المقبل ويتوقع أن تشهد تنافسا محتدما.

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وهذه أول مرة تقدم فيها هذه الحركة مرشحا للرئاسة عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وسينافس مورو رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعددا من الوجوه البارزة الأخرى التي أعلنت ترشحها من بينها مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق والمنصف المرزوقي الرئيس السابق.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل لكن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي عجلت بإجراء انتخابات الرئاسة لتكون في 15 من سبتمبر المقبل.

ومورو (71 عاما) محام ويشغل حاليا منصب رئيس البرلمان بالنيابة، ويقدم نفسه كأحد الوجوه الأكثر انفتاحا في هذا الحركة.

ووجه مورو انتقادات لحزبه وطالب بإصلاحات داخلية لكي تكون النهضة قريبة للتونسيين وللنأي بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين.

لكن منتقدين يقولون إن مورو له مواقف متناقضة بخصوص دور الإسلام في المجتمع.

وقال عماد الخميري القيادي بحركة النهضة: "الشيخ عبد الفتاح مورو يحظى بتقدير واحترام واسع في تونس وهو شخصية وفاقية وقادر على توحيد وتجميع التونسيين وإيجاد التوافق وهو ما تحتاج إليه تونس حاليا".

المصدر: رويترز