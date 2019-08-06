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بالصور.. البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية

أخبار العالم العربي

بالصور.. البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية
Reuters Reuters Photographer
القوات البحرية المصرية
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نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط وذلك بمشاركة الفرقاطتين المصرية "دمياط والفرنسية "جين بارت".

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ويأتي التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقية والصديقة، وفي إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

بالصور.. البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية

وأشتمل التدريب على أعمال التخطيط والإعداد لتنفيذ المهام القتالية بالبحر بواسطة مجموعات القيادة من الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية منها استخدام المروحيات في دعم الأنشطة القتالية للتشكيلات البحرية في المهام المختلفة، إضافة إلى دعم تعزيز إجراءات الأمن البحري في مناطق عمل الوحدات البحرية مع التدريب على السيناريوهات المختلفة المصاحبة لتلك الإجراءات مثل ممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

بالصور.. البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية

ويساهم التدريب في صقل المهارات وتبادل الخبرات وتأكيد المهام وأسلوب تنفيذها والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار في المنطقة.

بالصور.. البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الفرنسية

المصدر: RT

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