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رئيس الوزراء الباكستاني يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي التطورات في المنطقة

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رئيس الوزراء الباكستاني يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي التطورات في المنطقة
AFP HANDOUT / PID
(صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بتلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وقالت "واس" إنه جرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

وأشارت إلى أن محمد بن سلمان اطلع من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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ويأتي اتصال خان، في خضم التوتر الناتج عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للقسم الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه.

المصدر: وكالات

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