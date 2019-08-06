طالب وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، الأمم المتحدة بفتح تحقيق سريع في تقارير عن وقائع فساد رافقت عمل المنظمات الأممية أثناء تنفيذها لمشاريع وبرامج إغاثية في اليمن.

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وشدد فتح في خطاب بعثه للمنسقة الأممية في اليمن، ليزا غراندي، على ضرورة موافاة الحكومة اليمنية بملابسات ووقائع الفساد ونتائج التحقيقات، واتخاذ اجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب.

وأكد المسؤول اليمني على أن "الحكومة لن تقبل أي تقصير أو استغلال للعملية الاغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية".

وقال إن: "استغلال العملية الاغاثية والوضع الإنساني في اليمن عمل غير مقبول وغير أخلاقي، خصوصا في ظل ما يعانيه الشعب اليمني من فاقة تستدعي بذل مزيد من الجهود".

وأضاف، أن "الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن".

وأشار فتح إلى أن الحكومة اليمينة قدمت عددامن المقترحات والخطط للمنظمات الأممية لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات"، مؤكدا على أن بعض المنظمات مازالت تتبع الآلية السابقة ذاتها، وهو "أمر غير مقبول".

وحث فتح المنظمات على اتخاذ إجراءات ضامنة تمنع تكرار قضايا الفساد، مثمنا دور المنظمات في عملها الإنساني في كافة المحافظات اليمنية.

المصدر: سبأ