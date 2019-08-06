السلطات الإسرائيلية توافق على بناء نحو 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بمصادقة لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لـ"السلام الآن"، فإن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة.

وقالت حركة السلام في بيانها إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة".

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وبحسب الحركة التي تراقب عن كثب عمليات البناء الاستيطاني فإن "الموافقة على بناء المستوطنات تعتبر جزءا من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام، وعثرة أمام خيار حل الدولتين، والهدف منها ضم جزء من الضفة الغربية أو كلها".

وبحسب الحركة فإن الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ارتفعت لتصل إلى 6742 وحدة في عام 2017 مقارنة بـ 2629 وحدة في 2016، وهو العام الأخير لأوباما في ولايته الرئاسية.

وتشير الحركة أيضا إلى 5618 وحدة استيطانية أخرى تمت الموافقة عليها في 2018.

وتشمل الموافقات على البناء الاستيطاني هذا الأسبوع إضفاء الشرعية على ثلاث مستوطنات عشوائية وهي مستوطنات "جفعات سالت" و"إبي هاناهال" و"هارويه هيفري".

وتعتبر كل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل.

المصدر: أ ف ب