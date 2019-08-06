الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل

أفاد الديوان الملكي الأردني بتوجه الملك عبد الله الثاني إلى بريطانيا في زيارة عمل يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن العاهل الأردني سيكون خارج البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه سيقضيها في بريطانيا وفي الولايات المتحدة التي سيتوجه إليها لاحقا.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون



His Majesty King Abdullah II departs on a working visit to London, where His Majesty is slated to meet with UK Prime Minister Boris Johnson — RHC (@RHCJO) August 6, 2019

وذكرت الوكالة أن عبدالله الثاني سيتناول خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني "العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة".

وأضافت أن الملك الأردني سيقدم التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.

المصدر: بترا