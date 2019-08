الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون



His Majesty King Abdullah II departs on a working visit to London, where His Majesty is slated to meet with UK Prime Minister Boris Johnson