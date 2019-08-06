بحث قادة عسكريون أردنيون وقطريون خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة جيشي البلدين.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، بأن "الاجتماع تطرق إلى تبادل الخبرات العسكرية في كافة المجالات".

قائد القوات الجوية الأميرية يبحث مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.#قناpic.twitter.com/DiEHSVnHR9 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 6, 2019

وأشارت إلى أن الاجتماع حضره قائد القوات الجوية الأميرية في قطر اللواء الركن الطيار سالم حمد العقيل النابت، الذي يزور المملكة، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.

وتطرق الجانبان إلى عدد من المسائل الهامة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: بوابة الشرق الالكترونية