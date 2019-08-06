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حكومة الوفاق الليبية تصرف مكافآت لجنودها بمناسبة عيد الأضحى

أخبار العالم العربي

حكومة الوفاق الليبية تصرف مكافآت لجنودها بمناسبة عيد الأضحى
AFP Mahmud TURKIA
قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية
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أصدر مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، قرارا بمنح مكافآت لأفراد الجيش والقوى المساندة له، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وجاء في القرار: "تصرف مكافأة مالية وقدرها 3 آلاف دينار ليبي (أكثر من 2100 دولار)، لكل فرد من الجيش والقوى المساندة له، ممن شاركوا في عملية (بركان الغضب)".

ودعا القرار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع بتنفيذه وحسب كشوفات الأسماء، "على أن تذكر الاسم الكامل والرقم الوطني"، بعد اعتمادها من غرفة العمليات الغربية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.

المصدر: حكومة الوفاق الوطني "فيسبوك"

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