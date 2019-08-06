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مصدر ليبي يكشف تفاصيل عن الطائرة التركية المستهدفة في مصراته

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مصدر ليبي يكشف تفاصيل عن الطائرة التركية المستهدفة في مصراته
Globallookpress
إل-76
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كشف مصدر استخباراتي ليبي رفيع بأن طائرة الشحن المستهدفة في قاعدة الكلية الجوية في مصراتة، بأنها كانت عبارة عن ذخيرة وأسلحة وصواريخ موجهة يستعملها سلاح الجو التركي العامل في ليبيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الطائرة من طراز (إليوشن 76)، وأنها غادرت القسم العسكري من مطار أنقرة الدولي نحو وجهتها الأخيرة في قاعدة مصراتة، حيث جرى استهدافها بضربة من الطيران التابع للمشير خليفة حفتر".

وأكد المصدر أن "الطائرة لم تمنح منذ هبوطها أي فرصة لتفريغ حمولتها أو التحرك في المدرج"، نظرا لسيطرة الطائرة المغيرة على الأجواء المحيطة بالقاعدة بشكل علني، وبأن الأوان قد فات لتفريغها أو ترحيلها مجددا".

وأضاف المصدر أن الطائرة مسجلة ومملوكة لشركة شحن أوكرانية عاملة في تركيا وتتخذ من أنقرة وإسطنبول مقرا لها ومنطلقا لعملياتها التشغيلية"، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقل فيها شحنات إلى مصراته.

وشدد المصدر أن الشحنات السابقة التي نقلتها هذه الطائرة وأخرى مملوكة لذات الشركة بحسب معلومات مخابراتية خلال عمليات الرصد والتحري، لم تكن عسكرية كالأسلحة والذخائر فحسب، بل إن "رحلتين على الأقل نقلت معدات ومواد خاصة لبناء مرفق عسكري تركي في الجزء الشرقي من الكلية الجوية".

المصدر: المرصد

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