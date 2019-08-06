إسرائيل: اعتقال خلية لـ"حماس" بالخليل خططت لتنفيذ هجوم في القدس (فيديو)

قال المتحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن القوات الأمنية اعتقلت مجموعة تابعة لـ"حماس" بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة القدس.

وكتب جندلمان على تويتر"، أن "القوات الأمنية الإسرائيلية فجرت عبوة ناسفة خططت حماس لتفجيرها في القدس، وجرى اعتقال الخلية بأكملها في الخليل قبل أن يتسنى لها القيام بالهجوم".

فيديو: تفجير العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في أورشليم. تم اعتقال الخلية بأكملها قبل أن تسنى لها القيام بهذا الهجوم الغادر. pic.twitter.com/BZ2r9owHgL — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 6 August 2019

وتوعد في تغريدة أخرى بالقضاء على "كل من يخطط لمهاجمتنا".

عاجل: الشاباك عثر في مدينة الخليل على عبوة ناسفة حضرتها خلية إرهابية حمساوية كانت تخطط لتفجيرها في أورشليم. كما تم اكتشاف مختبر حمساوي لتحضير المتفجرات واعتقلت خلايا إرهابية تابعة لحماس كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية.



الصور: العبوة التي تم ضبطها. pic.twitter.com/ucd1r8Wj1J — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 6 August 2019

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن الأمن عثر على مختبر لتجهيز المتفجرات، واعتقل خلايا تابعة لـ "حماس" اتهمها بالتخطيط للقيام بهجمات ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

المصدر: RT