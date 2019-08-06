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إسرائيل: اعتقال خلية لـ"حماس" بالخليل خططت لتنفيذ هجوم في القدس (فيديو)

أخبار العالم العربي

إسرائيل: اعتقال خلية لـ
AFP
(صورة أرشيفية)
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قال المتحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أوفير جندلمان، إن القوات الأمنية اعتقلت مجموعة تابعة لـ"حماس" بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة القدس.

وكتب جندلمان على تويتر"، أن "القوات الأمنية الإسرائيلية فجرت عبوة ناسفة خططت حماس لتفجيرها في القدس، وجرى اعتقال الخلية بأكملها في الخليل قبل أن يتسنى لها القيام بالهجوم".

وتوعد في تغريدة أخرى بالقضاء على "كل من يخطط لمهاجمتنا".

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن الأمن عثر على مختبر لتجهيز المتفجرات، واعتقل خلايا تابعة لـ "حماس" اتهمها بالتخطيط للقيام بهجمات ضد إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

المصدر: RT

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