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مصر.. إصابة نائب رئيس محكمة النقض في تفجير "معهد الأورام" الدموي

أخبار العالم العربي

مصر.. إصابة نائب رئيس محكمة النقض في تفجير
Reuters
الأمن المصري
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أصيب نائب رئيس محكمة النقض المصرية، المستشار أحمد الشاذلي، وأسرته في التفجير الدموي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيا في مصر.

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وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه تصادف قيادته لسيارته بصحبة الأسرة في مكان الحادث، ما أدى لتعرضهم لإصابات متفرقة نقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.

وأصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم تعليمات لمساعده لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد ناصر للاطمئنان على صحة المستشار المصاب، وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

ويعد المستشار أحمد الشاذلي صاحب حكم رفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة في قضية تيران وصنافير الشهيرة عام 2017، حيث أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات عثر عليها في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

المصدر: فيتو + وكالات

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