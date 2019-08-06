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مقتل ضابط وإصابة 4 منتسبين بتفجير استهدف دورية للجيش جنوبي بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل ضابط وإصابة 4 منتسبين بتفجير استهدف دورية للجيش جنوبي بغداد
Reuters ESSAM AL-SUDANI
جندي عراقي- أرشيف
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قتل ضابط وأصيب 4 جنود عراقيين عراقيين بتفجير استهدف اليوم الثلاثاء دورية للجيش جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

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ونقل موقع "السومرية" عن مصدر في الشرطة قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، مستهدفة دورية تابعة للواء 55 بالجيش في منطقة الـ"بو عامر" ضمن قضاء الرضوانية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التفجير أسفر عن "مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة أربعة منتسبين بجروح مختلفة".


المصدر: "السومرية"

 

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