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العاهل السعودي وولي عهده يعزيان ترامب

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان ترامب
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو.

وجاء في برقية التعزية التي بعثها العاهل السعودي: "علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، نبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".

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من جهته، كتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقية التعزية: "بلغني نبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، أعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة".

المصدر: سبق

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