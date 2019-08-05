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البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا في البحر المتوسط

أخبار العالم العربي

البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجرا في البحر المتوسط
AFP
(صورة أرشيفية)
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أفاد مصدر عسكري مغربي، بأن قوات البحرية أنقذت، خلال ليلة الأحد الاثنين 424 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط، أغلبهم من دول وسط إفريقيا.

ونقلت وكالة "المغرب العربي للأنباء" عن المصدر قوله إن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم 53 امرأة و16 قاصرا، كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية.

وقدمت قوات خفر السواحل المغربي الإسعافات الأولية اللازمة لمن كانت حالتهم الصحية متدهورة.

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المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

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