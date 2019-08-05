الجوازات السعودية تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت 7 قرارات إدارية بحق 5 مواطنين ومقيمين اثنين لمخالفتهم تعليمات نقل الحجاج.

وأشارت المديرية في بيان لها، بأن "المخالفين صدرت بحقهم عقوبات لقيامهم بنقل حجاج غير نظاميين لم يكن لديهم تصاريح نظامية بالحج".

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم المخالفين السجن والغرامة المالية والترحيل والتشهير بهم ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم وفقا للإجراءات المرعية.

وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

المصدر: سبق