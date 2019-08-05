البنتاغون: 28 دولة ستشارك في "الأسد المتوثب" بالأردن

أعلن البنتاغون، اليوم الاثنين، أن حوالي ثلاثة آلاف وسبعمئة جندي أمريكي سيصلون إلى الأردن للمشاركة في التدريبات السنوية متعددة الأطراف، والتي تحمل اسم "الأسد المتوثب".

وقالت الخدمة الصحفية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، التي تشمل منطقة عملياتها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أساسي، إن هذه المناورات ستجري في الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر، وستشارك فيها 28 دولة.

وخلال هذه المناورات، سيتم التدرب على تنفيذ النشاطات في إطار التحالف، وفقا لـ "سيناريوهات مختلفة، مثل طيران القاذفات البعيدة المدى، والقيام بعمليات أمنية في البحار ومواجهة التهديدات في المجال السبراني".

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يذكر أن مناورات "الأسد المتوثب" بدأت عام 2011، وتقام هذه المرة للسنة التاسعة على التوالي.

المصدر: تاس