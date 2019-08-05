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بالصور.. الحشد الشعبي يعلن القبض على زعيم أكبر مافيا للمتاجرة بالمخدرات والنساء في بغداد

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بالصور.. الحشد الشعبي يعلن القبض على زعيم أكبر مافيا للمتاجرة بالمخدرات والنساء في بغداد
RT
الحشد الشعبي العراقي يلقي القبض على أكبر مافيا مخدرات وقمار ونخاسة في العراق
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أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، تنفيذ أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة".

وأشارت المديرية في بيان صحفي، إلى أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق".

بالصور.. الحشد الشعبي يعلن القبض على زعيم أكبر مافيا للمتاجرة بالمخدرات والنساء في بغداد
RT

وأضافت، أن "الحشد الشعبي نفذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".

وأشارت "جرى اعتقال 25 شخصا آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد ويمتلكون هويات مزورة والذين فتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا".

بالصور.. الحشد الشعبي يعلن القبض على زعيم أكبر مافيا للمتاجرة بالمخدرات والنساء في بغداد
RT

وتابعت، "من خلال الحملة صودر عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات، وأن العملية نفذت وفق مذكرات قضائية أصولية".

بالصور.. الحشد الشعبي يعلن القبض على زعيم أكبر مافيا للمتاجرة بالمخدرات والنساء في بغداد
RT

وسلمت مديرية أمن الحشد المطلوبين مع كافة المواد المصادرة ومن بينها "مواد مخدرة" إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

المصدر: RT

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