السعودية وقطر تعلقان على حادث "معهد الأورام" الإرهابي في مصر

أدانت المملكة العربية السعودية، الحادث الإرهابي الذي وقع في معهد الأورام بالقاهرة، وأدى إلى مصرع 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

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وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقوفها مع مصر في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وأصدرت دولة قطر بيانا يدين الحادث الإرهابي نفسه، حيث أعربت الدوحة في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار"، مجددة "موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت قطر عن "تعازيها قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات عثر عليها في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصا.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

المصدر: وكالات