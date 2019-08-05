أعادت وسائل إعلام مغربية نشر لقطات من مواقع إعلامية تابعة لجبهة "البوليساريو"، تظهر قوات للجبهة عند سواحل المحيط الأطلسي المقابلة لمنطقة الكركارات الخاضعة لسيطرة المغرب.

وذكرت صحيفة "المساء" المغربية اليوم الاثنين أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوريات بدأت الجبهة المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية تسييرها بين منطقتي الكركارات والكويرة داخل المنطقة العازلة.

وحذرت الصحيفة من أن "البوليساريو" تسعى إلى تعزيز تواجد قواتها داخل المنطقة العازلة بغية تحقيق هدف أكبر، أي "إعادة تشكيلها لاستخدامها في التدريب".





Reuters

Reuters

Reuters

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي عن توجه الجبهة إلى فتح باب التطوع لشبان مخيمات "تندوف"، أو تجنيدهم إجباريا، استعدادا للحرب مع المغرب.

وحذر غالي من أن هذه الحرب باتت أمرا لا مفر منه، متهما الأمم المتحدة بالفشل في تسوية نزاع الصحراء.

من جانبه، استنفر الجيش المغربي قواته عند الحدود الجنوبية وأمر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال عبدالفتاح الوراق بإعادة انتشار وحدات من فرق المشاة في مناطق جنوبية، كما أشرف على مناورات لسلاح الجو بالمنطقة نفسها.

المصدر: وسائل إعلام مغربية