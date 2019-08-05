إسرائيل تستأنف أعمال بناء الجدار مقابل حدود لبنان

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن إسرائيل استأنفت صباح الأحد أعمال تركيب سياج شائك فوق الجدار الإسمنتي مقابل بلدة "كفركلا" بالنبطية في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

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وأضافت الوكالة، أن "القوات الإسرائيلية تقوم بأعمال رفع سواتر ترابية بواسطة 3 جرافات في منطقة الغجر شرقي لبنان".

وتابعت، بأن "القوات الإسرائيلية تقوم بأعمال رفع سواتر ترابية بواسطة 3 جرافات خلف الشريط التقني، وترافقهم طائرة استطلاع من دون طيار في الأجواء فوق قرى وبلدات قضاء مرجعيون".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام