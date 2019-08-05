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إسرائيل تستأنف أعمال بناء الجدار مقابل حدود لبنان

أخبار العالم العربي

إسرائيل تستأنف أعمال بناء الجدار مقابل حدود لبنان
Reuters ALI HASHISHO
الجدارالإسرائيلي مع لبنان - أرشيف
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أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن إسرائيل استأنفت صباح الأحد أعمال تركيب سياج شائك فوق الجدار الإسمنتي مقابل بلدة "كفركلا" بالنبطية في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

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وأضافت الوكالة، أن "القوات الإسرائيلية تقوم بأعمال رفع سواتر ترابية بواسطة 3 جرافات في منطقة الغجر شرقي لبنان".

وتابعت، بأن "القوات الإسرائيلية تقوم بأعمال رفع سواتر ترابية بواسطة 3 جرافات خلف الشريط التقني، وترافقهم طائرة استطلاع من دون طيار في الأجواء فوق قرى وبلدات قضاء مرجعيون".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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