السعودية ترفض الإفراج عن مواطن مصري رغم قضائه عقوبة السجن.. والسلطات المصرية تتدخل

تدخلت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لحل أزمة مواطن مصري بالسعودية، بعد رفض الإفراج عنه بعد قضائه مدة محكوميته بالسجن 6 أشهر.

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وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت اتصالات مكثفة مع بالجهات المعنية في السعودية، والقنصلية المصرية بالمملكة، للوقوف على طبيعة المشكلة، واتضح وجود خطأ باسم المواطن المصري وقع أثناء إجراءات الإفراج عنه ما تسبب في توقف هذه الإجراءات ومكوثه في السجن بعد انتهاء مدة محكوميته، مؤكدة أنها طالبت بعد الوقوف على طبيعة الخطأ بضرورة التأكد من اسم المواطن المصري وسرعة الإفراج عنه.

وبناء على هذا التحرك، اتخذت السلطات السعودية المختصة قرارا بالإفراج عن المواطن المصري بعد استيفاء الأوراق الخاصة به، ويمكنه الآن العودة إلى أسرته في مصر.

المصدر: الأهرام