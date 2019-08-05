العراق.. أفراد من أقلية "الشبك" يقطعون طريق "أربيل - نينوى" رفضا لقرار حكومي

تظاهر المئات من مكون "الشبك" (إحدى الأقليات) في سهل نينوى شمال العراق، رفضا لقرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بسحب لواء الشبك (لواء 30 في الحشد الشعبي) من تلك المنطقة.

ووصف ممثل الشبك في البرلمان العراقي، النائب حنين القدو، قرار عبد المهدي بسحب لواء 30 التابع للشبك في الحشد الشعبي بعدما كان متواجدا في جميع نقاط التفتيش في سهل نينوى، بأنه "جائر".

وقال القدو في بيان صحفي إن "هذا القرار سيكون له تبعات أمنية كبيرة على سلامة واستقرار منطقة سهل نينوى وعلى أبنائها، ويتحمل القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن الخروقات الأمنية التي قد تقع، لا سمح الله، على أبناء المنطقة ".

وأضاف "في الوقت الذي بدأ أبناء منطقة سهل نينوى بتنفس الصعداء بعد عمليات القتل والتهجير التي تعرضوا (لها على يد داعش) تفاجأنا بقرار القائد العام للقوات المسلحة بسحب الحشد المحلي من السيطرات الرئيسية والتي تعتبر مفتاح الأمان لمنطقة سهل نينوى".

وأشار إلى أن "القرار جاء لإرضاء سياسة معينة لإعادة المحافظة وسهل نينوى إلى الأوضاع التي كانت تعيشها قبل العاشر من يونيو 2014، ومع الأسف جاء هذا القرار مع الذكرى الخامسة لعمليات الإبادة والتهجير التي تعرض لها الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك".

وفي وقت سابق أصدر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا بسحبِ اللواء 30 الذي يقوده وعد القدو (شقيق النائب حنين القدو) من مناطق سهل نينوى بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على القدو وعلى 3 سياسيين عراقيين بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: RT