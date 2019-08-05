نائب أمريكي يدعو لاستخدام "ماغنيتسكي" لملاحقة مسؤولين كويتيين عن قضية لازاريفا

طالب عضو مجلس النواب الأمريكي، بول غوسار، وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إلى النظر في تطبيق عقوبات ضد مسؤولين كويتيين، وفقا لقانون ماغنيتسكي، لتسببهم في سجن سيدة أعمال روسية.

أعلن مكتب كرويل ومورنينغ أن عضو مجلس النواب الأمريكي، بول غوسار، عن ولاية أريزونا دعا وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إلى التحقيق والنظر في تطبيق عقوبات ضد المسؤولين الكويتيين، الذين تسببوا في تعطيل سير العدالة وسجن سيدة الأعمال الروسية، ماريا لازاريفا، وفقا لقانون ماغنيتسكي.

وانضم إلى تلك الدعوة النواب روجي ويكر (ولاية ميسيسيبي)، وستيف تشابوت (ولاية أوهايو)، ومادلين دين (ولاية بنسلفانيا)، حيث تمثل الأخيرة الولاية التي تعيش فيها السيدة لازاريفا، وابنها الأمريكي الجنسية.

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وقد ظلت السيدة لازاريفا حبيسة السجون الكويتية 474 يوما، ما تسبب في انفصالها عن ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، ووقف وراء ذلك مجموعة من المسؤولين الكويتيين ممن قاموا بتزوير مستندات قدمت للجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي، وأدلت لمحاكمة وسجن سيدة الأعمال الروسية.

وكان القضاء الكويتي قد حكم في 27 مايو الماضي بحبس المدير العام في ديوان المحاسبة، حمد العليان، لكنه هرب لاحقا من الكويت.

وتشمل أهداف العقوبات التي طالب بها النواب الأمريكيون مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الكويتية، وآخرين كانوا وراء جلسات الاستماع غير العادلة، وكذلك الوثائق المزورة والاتهامات الكاذبة التي أدت إلى الإدانة غير المشروعة للازاريفا.

وجاء في خطاب عضو الكونغرس: "لقد فشلت حكومة الكويت في معالجة هذه المخاوف على نحو كاف، ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تغضّ الطرف عن الإجراءات المنافية لحقوق الإنسان من قبل حليف موثوق به في منطقة الخليج".

وكانت قضية لازاريفا من بين الملفات التي ناقشها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء لقاءه نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

المصدر: Crowell & Moring