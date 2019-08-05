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توقيف 5 ضباط بسبب هروب سجناء من مركز شرطة القناة ببغداد

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توقيف 5 ضباط بسبب هروب سجناء من مركز شرطة القناة ببغداد
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ببغداد اليوم الاثنين، عن توقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات.

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وذكر بيان عن القضاء العراقي أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأصدرت أمرا بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة أكدت القبض على ستة من الهاربين وأصدرت أوامر قبض على ثمانية آخرين ما زالوا طلقاء".

وتابع أن "معظم الهاربين متهمون بقضايا الاتجار بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

المصدر: RT

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