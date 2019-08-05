التحالف العربي: اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات مدنية في السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن اليوم الاثنين عن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات مدنية في السعودية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه مطارات مدنية في السعودية.

وأضاف المالكي أن "الحوثيين بدأوا باستخدام "أسلوب الهجوم المتزامن" بأعمالهم الإرهابية بعدما قاموا بتنفيذ هجومهم الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم "داعش".

ووصف المالكي "المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين بـ"الوحشية"، معتبرا أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني وتعد جرائم حرب"، مؤكدا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان الحوثيون أعلنوا اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

المصدر: "واس"