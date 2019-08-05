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انطلاق عملية "إرادة النصر" الثالثة بإشراف عبد المهدي

أخبار العالم العربي

انطلاق عملية
Reuters
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أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الثالثة في محافظة ديالى شرقي العراق..

وتجري العملية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية والدفاع بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وذكر بيان للحشد أن  "قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر اليوم بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله".

المصدر: RT

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