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محافظ دمياط تطمئن على الطفلة هبة بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجة أبيها

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قامت محافظ دمياط منال عوض بزيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي أقصى شمال مصر للاطمئنان على حالة الطفلة هبة محمد رضا (8 أعوام) الصحية، وذلك بعد تعرضها للتعذيب من قبل زوجة أبيها.

وقدمت المحافظ للطفلة بعض الهدايا والسكاكر، ووعدتها باصطحابها للتنزه معا، كما أنها اطمأنت على توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للطفلة.

محافظ دمياط تطمئن على الطفلة هبة بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجة أبيها  
RT

وأكدت منال عوض أن الطفلة هبة ستجد المكان المناسب لتلقي الرعاية الكاملة عقب خروجها من المستشفى لضمان عدم تكرار واقعة التعذيب مرة أخرى.

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وأشارت إلى أنه فور تلقى البلاغ عن واقعة التعذيب، قامت لجنة حماية الطفل بالمحافظة و مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين.

محافظ دمياط تطمئن على الطفلة هبة بعد تعرضها للتعذيب على يد زوجة أبيها  
RT

وقد تعرضت الطفلة هبة للتعذيب الجسدي لمدة شهرين على الأقل وفقا لتقرير الطب الشرعي، ما تسبب بإصابتها بكسور في أربع ضلوع وآثار حروق وضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.

ووجهت النيابة العامة بعد تحقيقات أجرتها، بناء على بلاغ جد الطفلة، تهما مباشرة للأب وزوجته بممارسة أعمال التعذيب لإجبار الطفلة على الأعمال المنزلية الشاقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT 

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