مراسلنا: العراق ينفي علاقته بناقلة النفط المحتجزة لدى طهران

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، بتهمة تهريب الوقود.

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ونقل مراسلنا عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله في بيان صحفي إن "الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالميا".

وأضاف جهاد أن "الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة".

وأشار إلى أن "هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل معها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية".

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية نقلت معلومات عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط عراقية.

المصدر: RT