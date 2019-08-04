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فصيل في الحشد الشعبي يدعو لطرد السفير الأمريكي من بغداد

أخبار العالم العربي

فصيل في الحشد الشعبي يدعو لطرد السفير الأمريكي من بغداد
Reuters KEVIN LAMARQUE
السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر
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أعلن القيادي في حركة "بابليون" التابعة للحشد الشعبي العراقي، ظافر لويس، قرب انطلاق حملة جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي ماثيو تولر من البلاد.

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وأوضح لويس في بيان له أنه "سيتم جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي، وسحب السفير العراقي من واشنطن".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت على خلفية إدراج الأمين العام لحركة "بابليون" ريان الكلداني على لائحة الإرهاب".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن الشهر الماضي، فرض عقوبات على اثنين من قادة الحشد الشعبي، من ضمنهم ريان الكلداني ومحافظي نينوى وصلاح الدين السابقين.

المصدر: روداو

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