إسرائيل تطلب نشر عناصر "حماس" على الشريط الفاصل في غزة

طلبت إسرائيل من حركة "حماس"، عبر رسالة نقلها وسطاء، أن تقوم بنشر عناصرها على الحدود بين الطرفين.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن الطلب يهدف إلى منع التسلل، وعدم تكرار عملية خانيونس التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطيني.

وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت"، إن الطلب جاء من جانب القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، تضمن الطلب، أن يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج.

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وفي يوم الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيا مسلحا تسلل عبر السياج الفاصل، وأصاب ثلاثة من جنوده على حدود قطاع غزة بجروح.

المصدر: maannews