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مشروع عالمي لخدمة الحجاج يسمح بخفض درجة حرارة أطول خط مشاة في العالم

أخبار العالم العربي

مشروع عالمي لخدمة الحجاج يسمح بخفض درجة حرارة أطول خط مشاة في العالم
Reuters
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تنفذ السلطات السعودية هذا العام، بالتعاون مع الشركة اليابانية SUMITOMO، المرحلة الأولى من طلاء الإسفلت في طرق المشاة بمشاعر الحج بمواد خافضة للحرارة.

 وسيسهم هذا المشروع، في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوان خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفلت.

ويعتبر طريق المشاة، من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات إلى مشعر منى مرورا بمزدلفة، من أطول خطوط المشاة على مستوى العالم، ومن أحدثها في المواصفات.

ونفذت الحكومة السعودية هذا المشروع، الذي يبلغ طوله الإجمالي أكثر من 25 كلم، وفقا لأفضل المعايير الفنية العالمية.

وتم تبليط الطريق بحوالي 500 ألف متر مربع من بلاط "إنترلوك"، مع وضع  500 من الحواجز الخرسانية، وتركيب 1000 كرسي لاستراحة الحجاج، وكذلك تركيب مظلات لوقاية الحجاج من أشعة الشمس.

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المصدر: sabq.org

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