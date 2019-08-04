أصدرت الرئاسة الفلسطينية تعليقا على تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية يتحدث عن وجود توتر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية والمملكة السعودية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته أمس السبت وكالة "وفا" الرسمية عن "استيائها الشديد" لما جاء في ذلك التقرير الإعلامي، مشددة على أن "هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وجددت الرئاسة إشادتها بمواقف السعودية "الراسخة والمستمرة" في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة موقف المملكة "التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، علاوة على الدعم المالي المتواصل من قبل الرياض.

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وأبدت الرئاسة الفلسطينية تقدير عباس للعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "لمواقفهما الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين".

المصدر: وفا