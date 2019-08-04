 
مباشر

الرئاسة الفلسطينية تعلق على تقرير إسرائيلي يتحدث عن توتر بينها والسعودية

أخبار العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية تعلق على تقرير إسرائيلي يتحدث عن توتر بينها والسعودية
Reuters Mohamad Torokman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7qy

أصدرت الرئاسة الفلسطينية تعليقا على تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية يتحدث عن وجود توتر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية والمملكة السعودية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته أمس السبت وكالة "وفا" الرسمية عن "استيائها الشديد" لما جاء في ذلك التقرير الإعلامي، مشددة على أن "هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وجددت الرئاسة إشادتها بمواقف السعودية "الراسخة والمستمرة" في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة موقف المملكة "التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، علاوة على الدعم المالي المتواصل من قبل الرياض.

إقرأ المزيد
الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن
الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن "الأصوات النشاز"

وأبدت الرئاسة الفلسطينية تقدير عباس للعاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "لمواقفهما الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين".

المصدر: وفا

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا