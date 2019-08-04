صحيفة بريطانية: شبكة سرية تعمل في شرق ليبيا لإنهاء الحرب

كتبت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن شبكة نشطاء سرية تعمل في شرق ليبيا من أجل إنهاء العمليات العسكرية والمواجهات في البلاد.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس السبت أن الشبكة التي تحمل مسمى "الجمعية من أجل التعاون المدني" ويعمل نشطاؤها في مختلف مدن شرق ليبيا، تعارض على حد سواء رؤية قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، والجماعات الإسلامية التي يحاربها لمستقبل البلاد.

وأكدت أن نافذة الفرص ضيقة للغاية للنشطاء المناهضين للحرب في ليبيا، لأن السلطات في شرق البلاد وغربها على حد سواء فرضت السيطرة الصارمة على وسائل الإعلام.

وأضافت أن النشطاء المناهضين للحرب يعملون على التواصل عبر الإنترنت مع المواطنين الذين يشاطرون مواقفهم في مختلف أنحاء البلاد وخارجها، ويحاولون تقليص المخاطر على أعضاء الشبكة قدر الإمكان لمنع احتجازهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد منسقي الشبكة الناشط أحمد شركسي المقيم في تونس قوله: "نرفض حكم الميلشيات المسلحة على عاصمتنا طرابلس، ونعارض أيضا محاولة حفتر فرض دولة عسكرية، ونحن صوت ثالث".

واعتبر شركسي أن الليبيين ليسوا مستعدين الآن للدفاع عن حقهم في تقرير مصيرهم بمظاهرات شعبية، مثل ما حدث في الجزائر والسودان العام الجاري، ولا يزال من الخطير للغاية الخروج إلى الشوارع في تحد للفصائل المسلحة التي تخوض الصراع بين بعضها البعض.

وتضم الشبكة محامين وعمالا وطلبة ومهندسين يعقدون اجتماعات سرية ويحاولون الترويج لأفكارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "الحرب ليست حلا"، فيما لا تملك الشبكة حتى صفحة رسمية لها في "فيسبوك" خوفا من اعتقال نشطائها.

المصدر: "إندبندنت"