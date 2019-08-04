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ملك الأردن يشيد بنخوة نشامى قوات الدرك

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يشيد بنخوة نشامى قوات الدرك
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أشاد ملك الأردن عبد الله الثاني بنخوة وشهامة رجال الدرك في بلاده، بعد استجابتهم لنداء المشاركة في تشييع امرأة عراقية توفيت بمرض خبيث أثناء تلقيها العلاج في عمان.

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قوات درك أردنية تشيع جثمان عراقية توفيت بسبب السرطان

وكتب الملك عبد الله على حسابه في تويتر اليوم الأحد:"أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا العمل الإنساني يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة، وما يجمعنا من علاقات محبة وأخوة بالأشقاء العراقيين راسخ ومتين".

وشاركت قوات الدرك الأردنية في بادرة طيبة، في تشييع جثمان امرأة عراقية وافتها المنية في الأردن بعد معاناتها من مرض السرطان، وذلك استجابة لنداء نشرته ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر:RT

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