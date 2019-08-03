نفى المكتب الإعلامي لرئيس ديوان الوقف السني في العراق، عبد اللطيف الهميم، اليوم، ما تم تداوله من أنباء تحدثت عن إلقاء الأخير خطبة في جامع أم الطبول في العاصمة بغداد.



وقال المكتب في بيان مقتضب إن "الهميم موجود في مدينة مكة لأداء مناسك الحج".

يذكر أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتحدث عن إعلان الهميم أمس الجمعة من على منبر الجامع، تشيعه على المذهب الجعفري.

المصدر: RT