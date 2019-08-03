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في الذكرى الـ 5 لمأساة الإيزيديين.. مطالب بتشكيل محكمة خاصة بـ "الدواعش" الأجانب

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في الذكرى الـ 5 لمأساة الإيزيديين.. مطالب بتشكيل محكمة خاصة بـ
Reuters
نادية مراد خلال زيارة لسنجار
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طالبت الناجية الإيزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، اليوم السبت، الحكومة العراقية بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة عناصر "داعش" من الأجانب.

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وقالت نادية في كلمة لها بمدينة شتوتغارت الألمانية بمناسبة الذكرى الخامسة للإبادة التي تعرض لها الإيزيديين على يد تنظيم "داعش" في شمال غرب العراق: "قبل خمس سنوات وقف الإيزيديون بكل شجاعة وبسالة في التصدي للتنظيم في (منطقة) سنجار" في نينوى.

وأضافت أن "القوات العراقية والقوات في حكومة إقليم كردستان العراق ألقت القبض على آلاف من عناصر داعش الدوليين"، مطالبة السلطتين بمحاكمة هؤلاء العناصر لمعرفة مصير الإيزيديين الذين لا يزالون مفقودين.

وتابعت نادية "خمس سنوات مرت ولم يعد جميع الإيزيديين إلى مناطقهم لافتقارها للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء".

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المصدر: RT

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