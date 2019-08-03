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عباس يترأس اجتماعا للجنة فلسطينية خاصة بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

عباس يترأس اجتماعا للجنة فلسطينية خاصة بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل
Reuters
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عقد في رام الله اليوم اجتماع للجنة المكلفة بوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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وعقد الاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية بهدف البدء بوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة الفلسطينية بشأن تعليق تلك الاتفاقيات ودراسة كيفية تنفيذه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن اجتماعات اللجنة ستستمر لرفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وعقدت هذه اللجنة من قبل القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي لتنفيذ قرارها الذي جاء احتجاجا على عملية هدم أطلقتها إسرائيل في وادي الحمص بحي صور باهر جنوبي مدينة القدس.

المصدر: وفا

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