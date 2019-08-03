نيكي ميناج: "لا أدري إن كنت أنا السبب في إسقاط نظام الوصاية عن المرأة في السعودية"!

قالت المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، إنها تجهل إن كان قرار السلطات السعودية إسقاط نظام الوصاية عن المرأة أثناء سفرها راجعا لانسحابها من حفل جدة، غير أن هذه الخطوة "أسعدتني كثيرا".

وردت ميناج عبر حسابها الشخصي في "تويتر" على منشور لحساب "PopWrapped" زعم أن لميناج الفضل في اتخاذ السلطات السعودية قرار إسقاط الوصاية عن المرأة والسماح لها بالسفر دون إذن ذكر، بعد إلغاء حفلتها بالبلاد "دعما لحقوق المرأة".

Not sure if I did personally by pulling out of the show, but thank u for posting so ppl can see results are happening in real time. There’s still a long way to go but this made me happy. #HumanRightshttps://t.co/g643AFMO1O — MEGATRON (@NICKIMINAJ) 2 августа 2019 г.

وقالت المغنية "لست متأكدة من كوني أنا شخصيا السبب في ذلك، وذلك بعد انسحابي من الحفل (...) ولكن لا يزال الطريق طويلا، وهذا الأمر أسعدني حقا".

من جهتهم، رد المغردون السعوديون على ميناج بتكذيب "ادعاءاتها"، مؤكدين أن المغنية طردت ومنع دخولها ولم تنسحب.

وكانت ميناج قالت إنها رفضت إحياء حفل في جدة "دعما لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير"، فيما رجح متابعون أن الإلغاء جاء بعد توجيهات صادرة بهذا الخصوص تضمنت عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد المحكومة بضوابط محددة لا يمكن تجاوزها.

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جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن إصلاحات من شأنها تفكيك نظام الوصاية والسماح للنساء بالحصول على جوازات سفر، والسفر والعمل دون الحصول على إذن من قريب ذكر.

المصدر: "تويتر" + وكالات