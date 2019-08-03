 
مباشر

مستشفى تركي يحتضن رضيعة سورية "مقطوعة من شجرة" (صورة)

أخبار العالم العربي

مستشفى تركي يحتضن رضيعة سورية
Reuters OO/mel
مخيم لاجئين سوريين على الحدود التركية (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7nc

أكد كبير أطباء أحد مستشفيات ولاية هاطاي التركية، أن فريقه نجح في إسعاف طفلة سورية رضيعة تعاني من تشوهات خلقية، بعد أن عثر عليها على الحدود مع سوريا قبل 14 شهرا.

إقرأ المزيد
تركيا: عودة 300 سوري إلى بلادهم في يوم واحد
تركيا: عودة 300 سوري إلى بلادهم في يوم واحد

وعثر فريق من "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية" على الرضيعة البالغة 3 أشهر، بعدما تركها أهلها على الشريط الحدودي مع تركيا، فيما رفض عمها القاطن في تركيا رعايتها بحجة أن لديه 9 أبناء.

وخضعت الرضيعة لعملية جراحية دقيقة بعدما تبين انفصال مريها عن معدتها، حيث تمت تغذيتها عبر البطن، قبل إحالتها إلى مشفى خاص في أنقرة، لتقديم رعاية شاملة لها.

وأفادت إحدى الممرضات لوكالة "الأناضول" بأنها وبقية زملائها في العمل، قرروا الاعتناء بالرضيعة وتلبية مختلف احتياجاتها، نظرا لعدم وجود أحد من أهلها يعتني بها.

كما أشارت إلى ضرورة العثور على أسرة حاضنة لهذه الطفلة كي تنمو في أجواء أسرية طبيعية، خاصة وأن حالتها باتت جيدة بشكل عام، ومن المتوقع إخراجها من المشفى فور استغنائها عن جهاز التنفس الاصطناعي.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا