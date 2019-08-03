أكد كبير أطباء أحد مستشفيات ولاية هاطاي التركية، أن فريقه نجح في إسعاف طفلة سورية رضيعة تعاني من تشوهات خلقية، بعد أن عثر عليها على الحدود مع سوريا قبل 14 شهرا.

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وعثر فريق من "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية" على الرضيعة البالغة 3 أشهر، بعدما تركها أهلها على الشريط الحدودي مع تركيا، فيما رفض عمها القاطن في تركيا رعايتها بحجة أن لديه 9 أبناء.

بعدما تركها أهلها على الحدود.. مشفى تركي يحتضن طفلة سوريةhttps://t.co/rgHMTW0wPzpic.twitter.com/NQjZpLTzHN — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) 3 августа 2019 г.

وخضعت الرضيعة لعملية جراحية دقيقة بعدما تبين انفصال مريها عن معدتها، حيث تمت تغذيتها عبر البطن، قبل إحالتها إلى مشفى خاص في أنقرة، لتقديم رعاية شاملة لها.

وأفادت إحدى الممرضات لوكالة "الأناضول" بأنها وبقية زملائها في العمل، قرروا الاعتناء بالرضيعة وتلبية مختلف احتياجاتها، نظرا لعدم وجود أحد من أهلها يعتني بها.

كما أشارت إلى ضرورة العثور على أسرة حاضنة لهذه الطفلة كي تنمو في أجواء أسرية طبيعية، خاصة وأن حالتها باتت جيدة بشكل عام، ومن المتوقع إخراجها من المشفى فور استغنائها عن جهاز التنفس الاصطناعي.

المصدر: "الأناضول"