فيديو محير لاعتداء بالرصاص في السعودية.. ومغردون يتساءلون "وش السالفة"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو، يظهر ما يبدو أنه مشاجرة بين شخصين استخدم فيها الرصاص، وانتهت بركوب سيارة شخص ثالث و"الفرار" بها.

ورجح المتفاعلون مع المقطع أن تكون الحادثة وقعت في منطقة خميس مشيط بمدينة عسير.

وأثار المقطع جدلا واسعا بين مغردي "تويتر"، بما أن الحادثة وقعت في وضح النهار، واستعمل فيها سلاح ناري، حيث أطلق أحد المتشاجرين النار على الآخر، دون أن يتأثر الأخير بالطلقات.

وما زاد من حيرة المتفاعلين هو ركوب "بطلي" الفيديو لسيارة شخص ثالث، ثم قيادتها بعيدا بعد أن نزل مالكها منها، ما دفع بالبعض إلى ترجيح فرضية أن الحادثة برمتها "مشهد تمثيلي" من أجل بث الرعب في المارة وسرقة السيارة.

وتداول مغردون في وقت لاحق مقطعا آخر، قالوا أنه يظهر بقع دم على ثوب الشخص الذي تعرض لإطلاق النار، مرجحين بذلك أن الحادثة هي في الواقع مطاردة قام بها شرطي بزي مدني اضطر إلى إطلاق النار على مبحوث عنه.

المصدر: "تويتر"