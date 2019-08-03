نائب أردني: وزير النقل السوري أجرى لقاءات رسمية ولم يلتق بالحكومة

قال النائب الأردني طارق خوري، إن وزير النقل السوري علي الحمود زار عمان يوم الخميس، وأجرى لقاءات رسمية مع مسؤولين أردنيين، ولكنه لم يلتق أي مسؤول في حكومة عمر الرزاز.

وصرح خوري لموقع "عمون" اليوم السبت، بأن وزير النقل السوري بحث كافة الملفات المتعلقة بالنقل بين عمان ودمشق مع أطراف أردنية بشكل رسمي، ورفض الإفصاح عن تلك الجهات أو حتى الشخصيات واكتفى بوصفها بـ"الرسمية".

وأوضح النائب الأردني أن الوزير حمود لم يعقد أي اجتماع رسمي مع الجانب الحكومي.

يذكر أن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن شهدت توترا إثر سلسلة من القرارات آخرها أردني، تمثل بحظر استيراد المنتجات السورية، ردا على قرار أصدرته دمشق أدى لتوقف حركة الشاحنات الأردنية إلى سوريا.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في منتصف شهر يوليو 2019 أن قرار إيقاف استيراد البضائع السورية، يأتي من مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة القرار السوري.

المصدر: موقع "عمون"