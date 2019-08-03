السعودية تحرر 81 إفريقيا من قبضة عصابة للاتجار بالبشر في اليمن (صور)

حررت القوات السعودية في اليمن81 إفريقيا في سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة، وأكدت أن "الحوثيين كانوا يحتجزونهم ويسخرونهم في حفر الأنفاق والقتال إلى جانبهم".

وكشف مصدر رسمي في قوات التحالف العربي في اليمن أن "الحوثيين كانوا يحتجزون بين أسراهم الأفارقة 20 امرأة وطفلين في قبو بسوق آل ثابت، ويجبرونهم على القتال إلى جانبهم، وأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة".

وأشار إلى أن عملية التحرير رافقتها حملة إغاثة عاجلة أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبيّن المصدر أنه تم نقلهم إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل لهم، مؤكدا أن "معظمهم يعانون من الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية".

القوات السعودية تحرر 81 افريقيا من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية في سوق ال ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية الايرانية بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين. #الإخباريةpic.twitter.com/ctNbp28LUE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 2 августа 2019 г.

المصدر: "الإخبارية السعودية"