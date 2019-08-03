الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ بالستي على معسكر سعودي قبالة نجران

أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن اليوم عن إطلاق صاروخ بالستي من طراز بدرF، معسكرا للجيش السعودي قبالة نجران، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفه.

وأكد المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الصاروخ البالستي أصاب هدفه بدقة عالية، منوها إلى أن هذه الضربة "أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعاتهم"، مضيفا أن الضربة "أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والمرتزقة".

كما أكد سريع أن ضرب المعسكر يعتبر عملية استباقية كون "قوى العدوان كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا في الحدود".

وأعلن الحوثيون الخميس في تطور غير مسبوق، عن "استهداف موقع عسكري سعودي في مدينة الدمام على ساحل الخليج شرقي السعودية بصاروخ بالستي".

المصدر: قناة "المسيرة"